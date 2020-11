München

Deutschland Cup: Deutschland spielt zweimal gegen Lettland

06.11.2020, 19:27 Uhr | dpa

Deutschlands Eishockey-Nationalteam spielt beim Deutschland Cup an diesem Wochenende gegen Lettland um den Turniersieg. Das deutsche Olympia-Perspektivteam verlor am Freitag auch das zweite Turnierspiel gegen die Letten in Krefeld mit 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Damit ist das Turnier für die von U20-Nationaltrainer Tobias Abstreiter betreute Auswahl vorzeitig beendet.

Im Vergleich zum 2:7 am Donnerstag gegen die deutsche A-Nationalmannschaft zeigten sich Deutschlands Talente allerdings deutlich verbessert. Der 18 Jahre alte Filip Reisnecker aus Bremerhaven (26. Minute) und der 19-jährige Simon Gnyp von den Kölner Haien (36.) schossen die Tore für den deutschen Nachwuchs.

Das deutsche A-Team spielt am Samstag (17.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport) die für die Endplatzierung unwichtige Partie gegen Lettland. Dies ist nach den bisherigen Ergebnissen auch die Finalpaarung für Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport).

Erstmals seit 1987 findet das Traditionsturnier des Deutschen Eishockey-Bundes in diesem Jahr nur mit drei Teams statt. Nach einigen Absagen anderer Nationen aufgrund der Corona-Krise nimmt der DEB in diesem Jahr notgedrungen mit zwei Teams teil.

Für das Eishockey in Deutschland ist das Turnier ohne Zuschauer nach acht Monaten ohne professionellen Spielbetrieb eine Prestige-Veranstaltung. Es soll ein Impuls für einen möglichen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga sein, über den die Liga am 19. November entscheiden will.