München

Söder gratuliert Biden: "Yes he can!"

07.11.2020, 19:10 Uhr | dpa

Der Demokrat Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Foto: Paul Sancya/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich nach dem Wahlsieg von Joe Biden in den USA erleichtert gezeigt und dem Demokraten gratuliert. "Yes he can!", schrieb der CSU-Chef am Samstagabend bei Twitter. Sein Vertrauen in die amerikanische Demokratie sei nun wieder gestärkt. "Jetzt sollte das bizarre Schauspiel der letzten Tage ein Ende finden." Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender Bidens Sieg über Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen. Trump will den Erfolg seines Kontrahenten aber nicht anerkennen.

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion