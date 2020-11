München

Scout24 auf Kurs dank stabilem Immobiliengeschäft

11.11.2020, 08:35 Uhr | dpa

Der Online-Marktplatzbetreiber Scout24 hat in der Corona-Krise von robusten Immobiliengeschäften profitiert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,68 Prozent auf 44,1 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Vor allem die Umsätze aus dem Geschäft mit Wohnimmobilien haben dazu beigetragen. Den Konzernumsatz steigerte Scout24 leicht um ein Prozent auf 89,6 Millionen Euro. Unter dem Strich standen mit 20,5 Millionen Euro 21,3 Prozent mehr Gewinn als noch vor einem Jahr. Nach eigenen Angaben sieht sich das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen. Ende März hatte das Unternehmen den milliardenschweren Verkauf seiner Portale Autoscout24, FinanceScout24 und Finanzcheck abgeschlossen.