Mögliche Geltungssucht

Ermittlungen gegen Pfleger wegen versuchter Tötungsdelikte

11.11.2020, 11:56 Uhr | dpa

Ein Krankenpfleger soll in einem Münchner Krankenhaus versucht haben, mehrere Patienten umzubringen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 24-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen mehrerer versuchter Tötungsdelikte gegen einen Pfleger aus einem Münchner Krankenhaus. Oberstaatsanwältin Anne Leiding und der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, gaben dazu am Vormittag eine Pressekonferenz.

Demnach soll der 24-jährige Beschuldigte versucht haben, mindestens drei Patienten umzubringen. Dazu habe er die drei Patienten bewusst in einen schlechten Gesundheitszustand gebracht, um bei der anschließenden Reanimation gegenüber seinen Kollegen und Anderen glänzen zu können. Er habe zeigen wollen, "ich bin ein Pfleger mit Herz und Leidenschaft". Ob es wirklich so war, war zunächst allerdings unklar.



Beschuldigter bestreitet die Vorwürfe

Es stelle sich zudem die Frage, "ob der Pfleger noch für weitere Fälle als Täter infrage kommt", sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer, am Mittwoch in München. Der 24-Jährige, gegen den am Dienstag ein Haftbefehl erlassen wurde, hatte die Tat bestritten und sich auch nicht zu einem Motiv geäußert.

Tatort soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur das Klinikum Rechts der Isar sein. Eine Sprecherin des Klinikums kündigte eine Mitteilung im Laufe des Tages an.