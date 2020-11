München

Mutmaßliche Terroristin Jennifer W. hat dritte Verteidigerin

16.11.2020, 15:03 Uhr | dpa

Die mutmaßliche IS-Terroristin Jennifer W. darf im Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) München Kontakt mit einer neuen Wahlverteidigerin aufnehmen. Die aus Lohne im Landkreis Vechta stammende Angeklagte dürfe mit der Rechtsanwältin unüberwachte Telefonate aus der Justizvollzugsanstalt heraus führen, entschied das Gericht am Montag in München. Jennifer W. hatte zudem einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt, den sie nun in den kommenden zwei Wochen begründen muss. (Az.: 2 BJs 643/18-3)

Jennifer W. wird bereits von zwei Pflichtverteidigern vertreten. Allerdings hatte das Amtsgericht München Mitte Oktober einen Strafbefehl gegen Seda Basay-Yildiz und Ali Aydin erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, vor dem Münchner OLG in einem Beweisantrag aus einem nicht-öffentlichen Islamismus-Prozess am OLG Düsseldorf zitiert zu haben. In diesem Verfahren waren sie ebenfalls als Pflichtverteidiger tätig.

Die Juristen haben gegen den Strafbefehl nach eigenen Angaben Einspruch eingelegt, so dass es nun wohl zum Prozess am Amtsgericht kommt. Darin könnten womöglich auch die OLG-Richter aus dem Prozess gegen Jennifer W. als Zeugen geladen werden. Aus dieser Konstellation ergibt sich aber ihrer Ansicht nach eine "Interessenskollision". Es bestehe die Gefahr, dass sie ihre Mandantin nicht mehr bestmöglich verteidigen könnten.

Jennifer W. steht wegen Mordes und Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vor Gericht. Sie soll im Irak tatenlos zugesehen haben, wie ein fünfjähriges jesidisches Mädchen, das als Sklavin gehalten worden sein soll, verdurstete. Der Prozess läuft seit rund anderthalb Jahren und soll am 30. November weitergehen. Weitere Termine sind im Januar und Februar geplant.