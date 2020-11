München

Schnee in den bayerischen Alpen

21.11.2020, 16:51 Uhr | dpa

In den bayerischen Alpen konnten die Menschen am Samstag bei sonnigem Wetter im Schnee spazieren gehen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lagen in manchen Gegenden zehn bis 15 Zentimeter Schnee. In Alpennähe gibt es auch in den nächsten Tagen Chancen auf sonnige Phasen. Gegen Mitte der Woche rechnet der DWD mit Föhn, dadurch könnte die Schneedecke wieder schmelzen.