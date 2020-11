München

Viel Nebel in Bayern

26.11.2020, 07:46 Uhr | dpa

Auch am Donnerstag bleibt es in Bayern trüb, ganztägig Sonne gibt es nur oberhalb von 800 Metern. Bis zum Nachmittag soll sich die Nebeldecke teils auch im Alpenvorland und im westlichen Franken lockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei zähem Nebeln klettern die Temperaturen lediglich auf minus 1 Grad, an den Alpen auf bis zu 10 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Südost. Auch am Freitag müssen sich die Menschen im Land auf Nebel und Hochnebel einstellen. Abseits davon scheint den DWD-Angaben zufolge vor allem in den Alpen und im Bayerwald die Sonne.