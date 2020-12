Madrid

FC Bayern mit B-Team gegen Atlético: Debüt für Mbi

01.12.2020, 20:11 Uhr | dpa

Der FC Bayern München tritt bei Atlético Madrid mit dem erst 17 Jahre alten Champions-League-Debütanten Bright Arrey-Mbi an. Trainer Hansi Flick bietet den deutschen U17-Nationalspieler nach der vorzeitigen Qualifikation für das Achtelfinale in Europas Fußball-Königsklasse am Dienstagabend in der Startformation auf. "Er ist ein physisch starker Spieler und hat eine gute Geschwindigkeit", äußerte Flick beim TV-Sender Sky über den Verteidiger.

Als weiterer Youngster kommt in dem von David Alaba als Kapitän angeführten Münchner B-Team der ebenfalls erst 17-jährige Jamal Musiala im Mittelfeld zum Einsatz. Flick schont in dem für den Titelverteidiger sportlich nicht mehr entscheidenden Gruppenspiel zahlreiche Leistungsträger. Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind gar nicht mit nach Spanien gereist. Auf der Ersatzbank sitzen zudem Thomas Müller, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Jérôme Boateng und Benjamin Pavard.

"Es ist nicht so, dass ich da würfle. Ich nehme auf die aktuelle Situation Rücksicht", begründete Flick die Aufstellung. Im Tor kommt für Neuer der ehemalige Schalker Alexander Nübel zu seinem ersten Champions-League-Einsatz für den FC Bayern.