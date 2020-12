München

Aktionstag: Verstärkte Maskenpflicht-Kontrolle

07.12.2020, 01:26 Uhr | dpa

Angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen kontrollieren Polizei und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel heute verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht im Freistaat. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages soll es in ganz Bayern konsequente Kontrollen geben. In München werden Innenminister Joachim Herrmann und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) am Nachmittag eine Zwischenbilanz zu der Aktion ziehen. Dazu werden auch Vertreter der Polizei und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erwartet.

Es ist die dritte bayernweite Aktion dieser Art, der bundesweite Aktionstag findet aber erstmalig statt. Bei der letzten bayernweiten Kontrollaktion zur Maskenpflicht am 23. Oktober sind nach Angaben des Innenministeriums 1820 Verstöße festgestellt worden.