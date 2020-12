Ohne Masken, mit Alkohol

Party mit in 21 Gästen in Hotel – Gastgeber hat kuriose Ausrede

07.12.2020, 08:11 Uhr | t-online

Über 20 Feiernde hat die Polizei in einem Münchner Hotel angetroffen. Die Party wurde aufgelöst. Der Gastgeber war sich jedoch keiner Schuld bewusst.

In einem Hotelzimmer in München haben 21 Menschen ohne Abstand und Maske gefeiert und Alkohol getrunken. Die Polizei wurde am am Samstagabend gegen 23.45 Uhr alarmiert und löste die Party in dem Hotel an der Landsberger Allee in Westend auf.

Die Partygäste waren zwischen 19 und 43 Jahre alt und kooperierten zwar mit der Polizei. Den Grund für den Polizeieinsatz schienen sie jedoch nicht nachvollziehen zu können. Das teilte die Polizei mit. Der Mieter des Hotelzimmers, ein 27-jähriger Münchner, warf die Partyvorwürfe zurück. Es handelte sich nur um ein "geschäftliches Treffen".

Alle Partyteilnehmer haben eine Anzeige bekommen. Sie mussten das Hotel dann verlassen. Das Hotelpersonal bekam von der Party nichts mit. Die Gäste wurden offenbar durch einen anderen Eingang ins Zimmer geschleust.