Augsburg

Leibniz-Preise für drei bayerische Wissenschaftler

10.12.2020, 18:52 Uhr | dpa

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat bei der Vergabe der Leibniz-Preise 2021 auch drei bayerische Wissenschaftler ausgezeichnet. Geehrt werden Elisabeth André, Künstliche Intelligenz-Forscherin an der Universität Augsburg, der Immunologe Jürgen Ruland am Münchner Klinikum rechts der Isar und der Astrophysiker Volker Springel vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching.

Insgesamt zeichnet die DFG zehn Wissenschaftler aus. Jeder Preisträger erhält 2,5 Millionen Euro, die für die Forschung vorgesehen sind. Wegen der Corona-Pandemie wird der wichtigste deutsche Forschungsförderpreis am 15. März 2021 in einem virtuellen Rahmen verliehen. Das Preisgeld können die Forscher bis zu sieben Jahre lang für ihre Arbeit nutzen.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass drei von insgesamt zehn dieser hochdotierten Auszeichnungen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen, die an einer bayerischen Forschungseinrichtung tätig sind", erklärte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU).

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG verliehen. Die Auszeichnung für 2021 eingerechnet, wurden seitdem 388 Leibniz-Preise vergeben. Neun Preisträger erhielten nach der Auszeichnung später auch den Nobelpreis, darunter auch die beiden diesjährigen Nobelpreisträger Emmanuelle Charpentier (Chemie) und Reinhard Genzel (Physik).