München

Bericht zur Organisierten Kriminalität am Dienstag

13.12.2020, 20:50 Uhr | dpa

Wegen der angesichts der Bund-Länder-Beschlüsse vom Sonntag am (morgigen) Montag stattfindenden Kabinettssitzung ist die Vorstellung des Lagebildes zur Organisierten Kriminalität 2019 auf Dienstag verschoben worden. Dies teilte das Innenministerium am Sonntagabend mit. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) stellen den Bericht nun am Dienstag (12.00 Uhr) vor. Ein Schwerpunkt soll die Vernetzung der Ermittler mit Kollegen aus dem Ausland sein. Damit wollen die Beamten an die Hintermänner der Organisierten Kriminalität herankommen.

Sie sind diejenigen, die Schleusungen, Drogenschmuggel, aber auch die immer häufiger vorkommenden Sprengungen von Geldautomaten koordinieren. Im Vorjahr hatte das organisierte Verbrechen in Bayern einen Schaden von mindestens 169 Millionen Euro verursacht - mit einer ungewissen Dunkelziffer. 78 Ermittlungsverfahren wurden 2018 in Bayern geführt - das war der zweite Platz hinter dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Rund drei Viertel der Verdächtigen waren Herrmann zufolge Ausländer.