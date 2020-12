Nyon

FC Bayern erfährt Achtelfinalgegner in der Champions League

14.12.2020, 02:10 Uhr | dpa

Titelverteidiger FC Bayern schaut heute gespannt auf die Auslosung des Achtelfinales in der Champions League. Ein schnelles Wiedersehen mit dem zuletzt im Viertelfinale 8:2 bezwungenen FC Barcelona und Lionel Messi ist drin. Der FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla und Lazio Rom sind die weiteren möglichen Gegner. Man könne es nicht ändern und warte einfach ab, gab sich Trainer Hansi Flick vor der Kür des Achtelfinal-Gegners entspannt.

Gespielt wird das Achtelfinale im Februar und März des kommenden Jahres. Klar ist vor der Auslosung am Montag in Nyon in der Schweiz, dass die Münchner als Gruppensieger zuerst auswärts und im entscheidenden Spiel zu Hause auflaufen. Außer den Bayern stehen auch Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig im Achtelfinale der Fußball-Königsklasse.