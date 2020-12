München

Knorr-Bremse holt BMW-Finanzchef Peter in den Aufsichtsrat

18.12.2020, 13:56 Uhr | dpa

BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter soll Aufsichtsrat beim Bremsenhersteller Knorr-Bremse werden. Peter werde der Hauptversammlung im Mai zur Wahl vorschlagen, teilte der Weltmarktführer für Lastwagen- und Zug-Bremsen am Freitag in München mit. Der 58-jährige promovierte Jurist habe Erfahrung im Bereich Finanzen, Controlling, Treasury und Vertrieb und sei für BMW auch im Ausland in Führungsfunktionen tätig gewesen. Knorr-Bremse will im laufenden Jahr annähernd sechs Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften, gehört zum größten Teil der Unternehmerfamilie Thiele und wird ab Januar von dem bisherigen Siemens-Manager Jan Michael Mrosik als neuem Vorstandschef geführt.