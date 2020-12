München

1860 München erkämpft 2:2 gegen Wiesbaden

18.12.2020, 21:09 Uhr | dpa

Dank später Treffer von Torjäger Sascha Mölders und Youngster Lorenz Knöferl hat der TSV 1860 München eine Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga noch abgewendet. Die "Löwen" erkämpften am Freitagabend im eigenen Stadion ein 2:2 (0:1) gegen den Zweitliga-Absteiger. In der Tabelle sprangen die Sechziger zum Auftakt des 16. Spieltags auf Platz zwei. Zudem liegen sie mit 27 Punkten weiter einen Zähler vor Wehen Wiesbaden.

Ahmet Gürleyen (17. Minute) und Dominik Prokop (52.) brachten die Gäste im Grünwalder Stadion mit 2:0 in Führung. Mölders verkürzte nach einer Standardsituation (74.). In der ersten Hälfte hatte der 35 Jahre alte Angreifer eine Großchance zum 1:1 noch ausgelassen. In der spannenden Schlussphase traf zunächst Wehens Philipp Tietz den Pfosten (79.), es wäre die Entscheidung gewesen. Mehr Glück hatte der erst 17-jährige Knöferl. Ein abgefälschter Schuss des gerade erst eingewechselten Jokers sprang vom Innenpfosten zum Ausgleich ins Tor.