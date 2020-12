München

Prozess gegen mutmaßliche IS-Terroristin bis ins Frühjahr

23.12.2020, 12:24 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zu einem Gericht zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Der Prozess gegen die mutmaßliche IS-Terroristin Jennifer W. vor dem Oberlandesgericht München zieht sich weit ins Frühjahr 2021. Die Richter setzten am Mittwoch weitere Termine an. Das Urteil könnte demnach am 7. April fallen.

Die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen steht wegen Mordes und Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vor Gericht. Sie soll im Irak tatenlos zugesehen haben, wie ein fünfjähriges jesidisches Mädchen, das als Sklavin gehalten worden sein soll, verdurstete.

Die Verhandlung läuft schon seit mehr als anderthalb Jahren und sollte eigentlich längst beendet sein. Zuletzt hatten Debatten um eine dritte Anwältin für die Angeklagte die Verhandlung in die Länge gezogen.