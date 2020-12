München

In Bayerns Städten teilweise komplettes Feuerwerksverbot

24.12.2020, 09:26 Uhr | dpa

Einige bayerische Städte wollen die ohnehin schon strengen Vorschriften zum Silvesterfeuerwerk weiter verschärfen. So soll es in Nürnberg und Augsburg heuer zum Jahreswechsel auch auf Privatgrundstücken verboten sein, Böller und Raketen zu zünden.

Das Böllerverbot muss allerdings noch vom Verwaltungsgerichtshof in München bestätigt werden. In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht in Augsburg das dortige Verbot in einem Eilverfahren für unzulässig erklärt.

In München gilt solch ein Verbot für Kracher zumindest in dem großen Gebiet innerhalb des Mittleren Rings, der kreisförmigen Hauptverkehrsader der Landeshauptstadt. Andere Städte orientieren sich an den Vorschriften der bayerischen Staatsregierung, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Die Staatsregierung hatte beschlossen, dass zum Jahreswechsel einerseits kein Feuerwerk verkauft werden darf. Andererseits ist das Abbrennen an zentralen Orten und sonstigen Plätzen, an denen sich viele Menschen aufhalten, untersagt.

In den Stunden um Mitternacht dürfen sich die Bürger zum Feiern oder für ein Feuerwerk aber ohnehin nicht in der Öffentlichkeit aufhalten. Zwischen 21.00 und 5.00 wird auch an Silvester die nächtliche Ausgangsbeschränkung bestehen bleiben.

Das Abbrennen von Feuerwerk auf dem eigenen Grundstücke ist allerdings legal, wenn man noch Kracher oder Raketen im Haus hat. Die beiden Großstädte Augsburg und Nürnberg wollen nun aber auch dies nicht dulden.

Beide Städte verweisen auf die hohen Corona-Infektionszahlen, auf die Verletzungs- und Brandgefahr durch Feuerwerk und die Lage in den Krankenhäusern wegen der Pandemie. "Aufgrund der hohen Kapazitätsbelastung im Uniklinikum und der Auslastung der Rettungsdienste ist dies erforderlich", sagt Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch über das Böllerverbot.