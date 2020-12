München

Sport1: Türkgücü-Investor Kivran angeblich vor Abschied

24.12.2020, 13:04 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Türkgücü München verliert angeblich Vereinspräsident und Investor Hasan Kivran. Wie Sport1 nach eigener Quelle berichtet, werde Kivran den Club überraschend am Jahresende verlassen und suche schon einen Nachfolger. Gründe wurden nicht genannt.

Türkgücü wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aktuell nicht zu dem Thema äußern. Kivran war 2016 neuer Präsident der Münchner geworden. In diesem Jahr stiegen sie sogar in die 3. Liga auf. Dort ist die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt derzeit Tabellenachter.