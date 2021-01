München

Sandra Bouscarrut neu bei "Wir in Bayern"

06.01.2021, 11:59 Uhr | dpa

Die Journalistin Sandra Bouscarrut ist das neue Gesicht der BR-Sendung "Wir in Bayern". "Ab Januar 2021 erweitert die Oberbayerin das Team der Moderatoren", teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mit. Gemeinsam mit Andrea Lauterbach, Dominik Pöll und Michael Sporer wird die 37-Jährige im wochenweisen Wechsel das Heimatmagazin präsentieren. Ihre erste Ausgabe läuft am 11. Januar.

"Zwar bin ich total nervös und werde Lampenfieber haben, wenn es losgeht", sagte Bouscarrut laut Mitteilung. "Aber das ist ein Wahnsinnsgeschenk." Vorgängerin Sabine Sauer ist seit Ende Dezember im Ruhestand.