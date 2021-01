München

Falsche Polizeibeamte vor Gericht: Auch Frankfurt Tatort

08.01.2021, 03:17 Uhr | dpa

In München stehen heute zwei mutmaßliche Trickbetrüger vor dem Landgericht München I, die auch in Frankfurt aktiv gewesen sein sollen. Sie sollen sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben und mehrere alte Leute um ein Vermögen gebracht haben. Sie sind wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und Bandendiebstahls angeklagt. Der Prozess gegen weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande hatte bereits am Donnerstag begonnen.

Die Tatorte der angeklagten Taten sind Berlin, Frankfurt und München. In einem Fall sollen die angeklagten Männer eine betagte Münchnerin dazu gebracht haben, Goldmünzen und Geldscheine auf einem Grünstreifen hinter ihrem Haus abzulegen, wo sie dann abgeholt wurden.