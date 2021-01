München

Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola mag kein WhatsApp

17.01.2021, 09:09 Uhr | dpa

Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola mag kein WhatsApp. Das verriet der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, im Interview der "Bild am Sonntag". "Pep und ich schreiben uns SMS, er ist kein Fan von WhatsApp", sagte Rummenigge. Auch mehr als vier Jahre nach dem Wechsel des Spaniers zum Premier-League-Club Manchester City ist der Kontakt nicht abgerissen. "Wir haben uns an Weihnachten und Silvester geschrieben, wir sind regelmäßig in Kontakt", berichtete Rummenigge, der Guardiola als seinen Freund bezeichnet. "Es ist eine echte Freundschaft entstanden", sagte er über sein Verhältnis zum Star-Trainer, der an diesem Montag seinen 50. Geburtstag feiert.