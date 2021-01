München

Erst Schnee, dann Regen: Das Wetter in Bayern

19.01.2021, 07:02 Uhr | dpa

Es schneit weiter in Bayern. Am Dienstag wird sich der Schnee im Lauf des Tages jedoch oft zu Regen entwickeln, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Morgen startet den Angaben zufolge mit Frost und Glätte, am Vormittag soll im Süden des Landes etwas die Sonne scheinen. Von Franken über die Alb bis ins Alpenvorland schneit es, im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze jedoch über 1000 Meter, darunter ist Regen zu erwarten. Dann besteht Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen null und sechs Grad. Es weht ein frischer Südwestwind, gebietsweise starke bis stürmische Böen, in höheren Berglagen Sturmböen.

Am Mittwoch wird es den Meteorologen zufolge teils sonnig, teils wolkig. Im nördlichen Franken sei es meist stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und elf Grad.