München

FC Bayern strebt in Schalke den dritten Sieg am Stück an

24.01.2021, 01:12 Uhr | dpa

Münchens Trainer Hansi Flick gibt Anweisungen. Foto: Lukas Barth-Tuttas/epa/Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hinrundenmeister FC Bayern will am heutigen Sonntag in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Nach zwei knappen Siegen streben die Münchner beim Tabellenletzten FC Schalke wieder einen Erfolg an. "Zwei Siege haben dazu geführt, dass wir erstmals in der langen Geschichte des FC Bayern eine Herbstmeisterschaft im Januar gewonnen haben. Jetzt können wir uns auf Schalke konzentrieren", sagte Trainer Hansi Flick. Verzichten muss der Bundesliga-Tabellenführer beim Schlusslicht auf Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso wegen muskulärer Probleme. Im Hinspiel feierten die Münchner eine Gala. Angeführt vom dreifachen Torschützen Serge Gnabry gewannen sie 8:0.

