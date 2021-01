München

Bayern-SPD verschiebt wegen Corona Parteitag auf 24. April

31.01.2021, 12:30 Uhr | dpa

Der für den 20. März geplante Parteitag der SPD in Bayern zur Neuwahl des Vorstands soll wegen der Corona-Krise um mehr als einen Monat nach hinten geschoben werden. Anvisiert ist nun als neuer Termin der 24. April. Zudem soll der Parteitag als reine Internetveranstaltung stattfinden. Eine Sprecherin des Landesverbandes bestätigte die Planungen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in München.

Nach dem angekündigten Rückzug von SPD-Landeschefin Natascha Kohnen muss die Partei einen komplett neuen Vorstand wählen. Bisher haben sich der amtierende Generalsekretär Uli Grötsch und der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn im Duo mit Ronja Endres um die Nachfolge beworben.