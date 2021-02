München

Bayern-Star Boateng und Model Lenhardt sind getrennt

02.02.2021, 15:14 Uhr | dpa

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng (32) und das Model Kasia Lenhardt (25) sind kein Paar mehr. "Ja, ich habe mich von Kasia Lenhardt getrennt", zitierte die "Bild"-Zeitung Boateng am Dienstag. Der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München schrieb bei Instagram: "Wir werden ab sofort getrennte Wege gehen." Der "Bild" zufolge waren Boateng und Lenhardt, die 2012 Finalistin bei "Germany's next Topmodel" gewesen war, mehr als ein Jahr lang ein Paar gewesen. "Die Beziehung habe ich beendet", schrieb das Model ebenfalls am Dienstag bei Instagram.