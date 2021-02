München

Frühlingswetter am Wochenende in Bayern

19.02.2021, 07:57 Uhr | dpa

Sonnenhungrige sitzen auf den Stufen der Propyläen am Königsplatz in München. Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Bayern können sich die Menschen auf einen Hauch von Frühling am Wochenende freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erwarten die Meteorologen bis zum Samstagvormittag Nebel, ansonsten viel Sonne und Höchstwerte von 9 bis 16 Grad. Auch am Sonntag bleibt es sonnig bei Höchstwerten von 10 bis 17 Grad. An der Donau hingegen bleibt es trüb.

Für den Freitag rechnen die Wetterexperten mit Regen und vielen Wolken im Alpenvorland und im Bayerischen Wald. Auch an der Donau und an der Alb bleibt es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad und 13 Grad.