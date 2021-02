Blumenläden, Friseure und Co.

Corona-Lockerungen ab März – erste Ladenöffnungen

22.02.2021, 11:25 Uhr | dpa

Schon bald soll es Lockerungen in Bayern geben. Markus Söder (CSU) kündigte an, dass ab März die ersten Läden wieder öffnen dürften – darunter auch die, die körpernahe Dienstleistungen anbieten.

In Bayern sollen am 1. März Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden öffnen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München an – so werde er dies dem Kabinett an diesem Dienstag vorschlagen.

Zum einen handle es sich um verderbliche Ware. Söder betonte: "Sonst wird dieses ganze Blumengeschäft nur bei Discountern stattfinden, und dann werden die Discounter überrannt." Deshalb mache eine Anpassung an dieser Stelle Sinn.



Neben den Friseuren sollen nach Worten Söders ab 1. März auch andere körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege wieder möglich sein.