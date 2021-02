Kurz nach Öffnungen

Corona-Ausbrüche in München – 20 Kitas zu

26.02.2021, 07:59 Uhr | t-online

Zahlreiche Kinder müssen direkt nach den Kita-Öffnungen wieder zu Hause bleiben. Grund dafür: Corona-Ausbrüche in mehreren Einrichtungen – und die Infektionszahlen steigen weiter.

Seit Montag, 22. Februar, haben Grundschulen und Kitas in München trotz Kritik wieder geöffnet. Seitdem verzeichnete der Kreis mindestens zwölf Corona-Ausbrüche in Einrichtungen. Zuerst berichtete "Merkur".



Laut einem Informationsschreiben der Stadt München sind insgesamt 20 Kindertagesstätten aufgrund von Corona-Fällen geschlossen, zwölf davon seit Betreuungsstart am Montag. Betroffen sind dabei Kitas in Pullach, Ottobrunn und Ismaning. Zudem wurden Corona-Fälle in Grundschulen in Haar, Ismaning, Kirchheim und Putzbrunn Corona-Fälle gemeldet. Wie "Merkur" berichtet, sind insgesamt zwölf Mitarbeiter und 15 Kinder Corona-positiv, 170 Personen würden sich in Quarantäne befinden.

Am Mittwoch wurden in München 120 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 53.709 Infektionen bestätigt. Davon gelten 51.749 Personen als genesen. Insgesamt gibt es 1.082 Todesfälle.