München

FC Bayern mit Rückkehrern Müller und Gnabry gegen Köln

26.02.2021, 14:37 Uhr | dpa

München (dpa) - Der FC Bayern München kann in der Fußball-Bundesliga wieder auf Thomas Müller und Serge Gnabry zurückgreifen. Müller nach einer Coronavirus-Infektion und Gnabry nach einem Muskelfaserriss stehen laut Trainer Hansi Flick am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder im Kader des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln. "Ich erwarte von der Mannschaft, dass der Willen sehr groß ist, das Spiel gewinnen zu wollen. Wir wollen da anknüpfen und weiter machen wie gegen Lazio", sagte Flick am Freitag.

In der Champions League hatten die Münchner im Achtelfinal-Hinspiel mit 4:1 in Rom gewonnen. In der Bundesliga leistete sich der Tabellenführer nach dem Sieg bei der Club-WM zuletzt Punktverluste gegen Arminia Bielefeld (3:3) und Eintracht Frankfurt (1:2).

Wie Flick im 100. Duell mit den Kölnern im Profifußball mit Gnabry und Müller plant, verriet er nicht. Die Rückkehr von Führungskraft Müller soll sich aber sowohl auf als auch neben dem Platz bemerkbar machen. "Thomas ist ein außergewöhnlicher Spieler", sagte Flick und lobte Einstellung, Professionalität und Lockerheit des Ex-Nationalspielers. "Er verkörpert viele Dinge, die man in der Mannschaft einfach braucht. Wir sind froh, dass er wieder dabei ist."

Müller trainierte nach seiner häuslichen Quarantäne am Donnerstag individuell und erhöhte schon einen Tag später sein Pensum im Training mit den Teamkollegen. "Es geht relativ schnell bei ihm. Er hat Zuhause für sich trainiert und ist ein Spieler, der eine gute Basis hat", sagte Flick. "Ob er von Anfang an spielt oder eventuell reinkommt, das haben wir noch nicht entschieden."