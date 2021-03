München

Bayerns Exporte schrumpfen 2020 weiter

09.03.2021, 05:44 Uhr | dpa

China hat die USA als größter Exportmarkt für die bayerische Metall- und Elektroindustrie abgelöst. Wie ihre Branchenverbände am Dienstag in München mitteilten, gingen im vergangenen Jahr 12,1 Prozent der Ausfuhren in die Volksrepublik, nur noch 11,8 Prozent in die Vereinigten Staaten. Vor allem wegen der Coronakrise seien die Exporte in die USA um fast ein Viertel eingebrochen. "Damit wächst die Bedeutung des asiatischen Marktes gegenüber Europa und Amerika weiter", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Insgesamt fielen die Ausfuhren der bayerischen Metall- und Elektroindustrie im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 112,5 Milliarden Euro. Das waren genau zwei Drittel aller bayerischen Exporte überhaupt. "Besonders drastisch ist der Rückgang bei den Pkw-Exporten mit 24,2 Prozent. Dieser Verlust lässt sich so schnell nicht wieder aufholen", sagte Brossardt.

Mit Blick auf die laufende Tarifrunde für die 840 000 Beschäftigten der Branche in Bayern sagte er, das im internationalen Vergleich hohe Kostenniveau in Deutschland sei ein Problem: "Hier brauchen wir dringend eine Kostenpause."