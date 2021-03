Auch in Corona-Zeiten

München bleibt Stauhauptstadt

09.03.2021, 08:43 Uhr | dpa

Fahrzeuge stehen im Stau (Symbolbild): In München verlieren Pendler am meisten Zeit im Stau. (Quelle: Stephan Jansen/dpa)

Seit der Pandemie pendeln weniger Menschen täglich in die Arbeit. In vielen Städten hat sich so die Verkehrslage entspannt – in München stehen Pendler trotzdem noch zweieinhalb Tage pro Jahr im Stau.

Auch im Corona-Jahr 2020 haben Autofahrer in München am meisten Zeit in Staus und zähflüssigem Verkehr verloren. Wer dort mit dem Auto zur Arbeit fuhr, musste im Schnitt mit 65 Stunden Zeitverlust im Vergleich zu freien Straßen rechnen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervor.

Auf Platz zwei und drei folgten 2020 Berlin und Nürnberg, Hamburg lag auf Platz vier. Schon im Vorjahr war München Spitzenreiter gewesen. Trotzdem verloren Münchner 2020 fast ein Tag weniger im Stau als 2019, als der typische Pendler dort noch 87 Stunden einbüßte.

Die Zahl der Fahrten in die deutschen Innenstädte habe im Vergleich zu der Zeit vor der Krise deutlich abgenommen. So habe sie im Februar 2021 rund 40 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Februar 2020 gelegen.

Corona verändert die Mobilität

"Das Coronavirus verändert die Art und Weise, wann, wo und wie wir uns bewegen", sagte Bob Pishue, Verkehrsanalyst bei Inrix. "Die morgendlichen Pendlerströme in die Städte gingen weltweit zurück, da die Menschen ihre Fahrten zu Büros, Schulen, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Orten reduzierten."

Inrix verkauft Verkehrsanalysen und Dienstleistungen für vernetzte Autos an Verwaltungen und Unternehmen. Je größer die Stauprobleme erscheinen, desto besser sind die Geschäftsaussichten.