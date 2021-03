München

Keine Kontrollen zu kostenlosen Schnelltests geplant

11.03.2021, 11:42 Uhr | dpa

Einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche bezahlt der Bund seit Montag für alle Menschen in Deutschland. Ob sich im Freistaat alle an diese Begrenzung halten, will das bayerische Gesundheitsministerium aber nicht überprüfen. Ein solcher Kontrollmechanismus sei "derzeit nicht geplant", sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, "dass die Bürgerinnen und Bürger umsichtig mit dem bereits bestehenden Angebot der Jedermann-Testung umgehen".

Neben diesen kostenlosen PCR-Tests in kommunalen Testzentren können sich Menschen in Bayern seit Montag auch ohne Erkältungssymptome einmal pro Woche einem Gratis-Schnelltest durch geschultes Personal unterziehen. Rechtlich möglich war dies aber zunächst längst nicht in allen Apotheken im Freistaat, weil diese erst durch die örtlichen Gesundheitsämter beauftragt werden mussten. Das hat das Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben am Donnerstag mit einer Allgemeinverfügung geändert.