München

Einsatzkräfte finden Mann und Kind tot in Münchner Hinterhof

12.03.2021, 22:20 Uhr | dpa

Einsatzkräfte haben in einem Münchner Hinterhof einen Mann und ein Kind tot vorgefunden. Nach Angaben eines Passanten, der die Rettungskräfte am frühen Freitagabend alarmiert hatte, seien die beiden aus einem Haus "gesprungen oder gefallen", sagte ein Sprecher der Polizei. Vor Ort habe man dann nur noch den Tod der beiden feststellen können. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, die Hintergründe waren zunächst unklar. Das Kind sei im Alter zwischen drei und fünf Jahren gewesen. Der Polizeisprecher nannte keine weiteren Details. Zunächst hatte die "tz" über den Fall berichtet.