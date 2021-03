München

Auktion: Kunstgegenstände der Wittelsbacher Königsfamilie

15.03.2021, 02:34 Uhr | dpa

Der letzte bayerische König und ein verloren geglaubter Schatz: Das Münchner Auktionshaus Neumeister versteigert am heutigen Nachmittag (16.00 Uhr) wertvolle Kunstgegenstände aus dem Besitz der bayerischen Königsfamilie. Sie stammen nach Angaben des Auktionshauses aus dem Schloss Nádasdy in der westungarischen Stadt Sárvár, in der Ludwig III. vor bald 100 Jahren, am 18. Oktober 1921, starb.

80 Lose sollen zum Aufruf kommen, darunter Silber, Porzellan und Gemälde aus dem Besitz der Wittelsbacher Königsfamilie. Besondere Highlights sind nach Angaben von Geschäftsführerin Kathrin Stoll die bislang teils unbekannten Porträts, gemalt von Joseph Stieler, dem Hofmaler von König Ludwig I. von Bayern. Sie sprach von einer "spannenden Reise durch die Zeit".