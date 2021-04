Corona in München

Inzidenz steigt weiter deutlich an – nun 67 über Vorwoche

15.04.2021, 11:50 Uhr | t-online

Positive Corona-Test-Röhrchen (Symbolbild): Die Münchner Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. (Quelle: Alexander Limbach/imago images)

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt München am Donnerstag erneut eine gestiegene Inzidenz. im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert um 67 gestiegen.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Der Inzidenzwert in München steigt weiter an. Er liegt jetzt bei 154,3. In der Vorwoche lag er zu diesem Zeitpunkt noch 67 Zähler niedriger.



Das Robert Koch-Institut meldet zudem 529 Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle.



Für München meldet das Robert Koch-Institut mit 147,1 einen erneuten starken Anstieg der Corona-Inzidenz. So registrieren die Gesundheitsämter 452 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt weiter rapide an. Am Dienstagmorgen liegt der Wert bei 134,7. Es wurde 203 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet.

Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 62.073 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.134 von ihnen sind gestorben.

Der Inzidenzwert der Stadt München liegt am Montagmorgen bei 126,9. Es wurden zudem 596 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.

Auch am Freitagmorgen meldet das RKI mit 95,5 eine im Vergleich zum Vortag höhere Corona-Inzidenz. Zudem meldeten die Gesundheitsämter 376 Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 60.990 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.129 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 8. April: Inzidenz steigt wieder an



Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 87,4 für die Stadt München. Der Wert ist somit leicht höher als am Tag zuvor. zudem wurden 380 Neuinfektionen und zwei Todesfälle gemeldet.

Neue Pläne für Astrazeneca



Mittwoch, 7. April: Inzidenzwert sinkt erneut

Am Mittwochmorgen meldet das RKI für München einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 82,8. Damit liegt der Wert 18 Zähler niedriger als noch vor einer Woche. Die Stadt registrierte zudem 253 Neuinfektionen sowie sieben weitere Todesfälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 60.235 Menschen positiv auf Covid-19 getestet, 1.126 von ihnen sind verstorben.

Dienstag, 6. April: Unvollständige Daten für München

Das RKI meldet am Dienstagmorgen für München einen Inzidenzwert von 85,4. Allerdings gibt es bisher weder Angaben zu Neuinfektionen noch zu Todesfällen.



Da am Osterwochenende weniger getestet und gemeldet wurde, warnt das Institut explizit vor verzerrten Daten.

Montag, 5. April: Inzidenzwert steigt an

Am Morgen des Ostermontags meldet das RKI mit 96,1 eine leicht gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 137. Neue Todesfälle gab es nicht.