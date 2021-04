Corona in München

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an – zwei neue Todesfälle

02.04.2021, 07:57 Uhr | t-online

Positive Corona-Test-Röhrchen (Symbolbild): Der Inzidenzwert in der bayrischen Hauptstadt steigt auf 104,3. (Quelle: Alexander Limbach/imago images)

Der am Freitag gemeldete Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag angestiegen. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt

Freitag, 2. April: Inzidenzwert steigt weiter

Der am Morgen des Karfreitag gemeldete Sieben-Tage-Inzidenzwert für München beträgt 104,3. Zudem registrierten die Gesundheitsämter 286 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle.

Donnerstag, 1. April: Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Auch kurz vor Beginn des Osterwochenendes hält sich der Inzidenzwert in München über 100. Er steigt sogar auf 102,7 an. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 318. Zudem gab es zwei neue Todesfälle.

Am Mittwochmorgen wurde für München eine 7-Tage-Inzidenz von 100,2 gemeldet. Laut Robert-Koch-Institut gab es 281 neue Covid-19-Fälle und drei neue Todesfälle.

Der Inzidenzwert in München bleibt stabil und liegt heute bei 97,4 (+0,1 im Vortagsvergleich). Es wurden 102 Neuinfektionen gemeldet und drei weitere Todesfälle.

Erstmals seit sechs Tagen ist die Corona-Inzidenz in München wieder gesunken. Der Wert liegt am Montagmorgen bei 97,3. Insgesamt wurden 113 Neuinfektionen und ein neuer Todesfall gemeldet.

Sonntag, 28. März: Inzidenz steht knapp vor der 100er-Marke

Der Inzidenzwert am Sonntag liegt in München bei 98,8. Es gab zudem 244 gemeldete Neuinfektionen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht.

Samstag, 27. März: Inzidenz steigt erneut an



Am Samstagmorgen hat das Robert Koch-Institut für München einen Inzidenzwert von 92,2 gemeldet. Damit ist er im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Die Zahl der Neuinfizierten liegt bei 261 (Gesamt: 58.166). Weitere Todesfälle wurden nicht registriert.

Freitag, 26. März: Inzidenzwert geht weiter nach oben



Auch kurz vor dem Wochenende keine Entspannung in Sicht: Der 7-Tage-Inzidenzwert für München liegt am Freitag bei 89,6 und ist damit wieder einmal gestiegen.



Insgesamt registrierten die Gesundheitsämter der Stadt 288 neue Covid-19-Fälle und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Wiesn 2021: Oberbürgermeister Dieter Reiter äußert sich



Im Jahr 2020 musste das Münchner Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Aktuell fragen sich viele Wiesn-Fans, ob das größte Volksfest der Welt stattfinden kann.



Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich nun zu genau dieser Frage.

Donnerstag, 25. März: 7-Tage-Wert steigt weiter an



Der Inzidenzwert in München liegt am Donnerstagmorgen laut Robert-Koch.Institut bei 84,4. Es wurden zudem 267 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.

Insgesamt waren somit in München 57.617 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 1.105 sind im Zusammenhang damit verstorben.

Mittwoch, 24. März: Inzidenz steigt wieder an

Am Mittwochmorgen meldete das RKI einen neuen Inzidenzwert von nun 82,5 für München. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.



Es wurden 236 neue Covid-19-Fälle registriert. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten stieg damit auf 57.350. Weitere Todesfälle wurden am Mittwoch nicht registriert.

Münchens Schulden steigen in der Krise



Die Stadt München hat zwischen 2006 und 2020 zweieinhalb Milliarden Euro Schulden abgebaut. Durch die Corona-Krise schwingt dieses Pendel nun wieder in die andere Richtung.



Lesen Sie hier, was für kostspielige Projekte geplant und gebaut werden und welches Wahrzeichen auf der Sanierungsliste ganz oben steht.

Dienstag, 23. März: Inzidenz sinkt auf 80,0

Die 7-Tage-Inzidenz in München ist laut Robert-Koch-Institut auf 80,0 gesunken. Den Gesundheitsämtern wurden 57 neue Covid-19-Fälle gemeldet (Gesamt 57.114). Nachdem drei weitere Todesfälle gemeldet wurden, liegt die Gesamtzahl der Verstorbenen nun bei 1.104.

Montag, 22. März: Inzidenzwert steigt weiter an

Das Robert Koch-Institut meldet für München einen neuen Inzidenzwert von 86,0 (vorher 83,9). Dazu wurden 119 neue Covid-19-Fälle festgestellt (Gesamt 57.057). Im Zusammenhang mit dem Virus wurden zwei weitere Todesfälle registriert (Gesamt: 1.101).

Bayerische Kassenärzte für Impfstart gerüstet



Bayerns Kassenärzte stehen in den Startlöchern. Ab dem 1. April sollen sie flächendeckend gegen das Coronavirus impfen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) sieht sich für die "Mammutaufgabe" gerüstet.

Sonntag, 21. März: Inzidenzwert steigt über 80er-Marke

Am Sonntagmorgen meldete das RKI einen neuen Inzidenzwert von nun 83,9 für München. Der Wert gibt an, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.



Es wurden 229 neue Covid-19-Fälle registriert. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten stieg damit auf 56.938. Weitere Todesfälle wurden am Samstag nicht registriert.

Samstag, 20. März: Inzidenzwert steigt weiter an

Das Robert Koch-Institut meldet für München einen neuen Inzidenzwert von 75,4 (vorher 72,3). Dazu wurden 210 neue Covid-19-Fälle registriert (Gesamt 56.709). Im Zusammenhang mit dem Virus wurde ein weiterer Todesfall registriert (Gesamt: 1.099).

Freitag, 19. März: Inzidenzwert steigt über die 70er-Marke

Am Freitagmorgen meldete das RKI einen neuen Inzidenzwert von nun 72,3 für München. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten stieg um 222 auf 56.499. Im Zusammenhang mit dem Virus wurde ein weiterer Todesfall registriert (Gesamt: 1.098).

Donnerstag, 18. März: Inzidenzwert bleibt stabil

Am Donnerstag veränderte sich die 7-Tage-Inzidenz in München nicht. Sie bleibt somit bei 68,8. Die Anzahl der Infizierten stieg währenddessen um 180 auf 56.277 an.

Vorerst keine Öffnungen von Kultureinrichtungen

Entgegen ursprünglicher Pläne, bleiben Kinos, Theater und Konzertsäle weiterhin geschlossen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter erteilte den für den 26. März geplanten Lockerungen somit vorerst eine Absage.

Mittwoch, 17. März: Höhere Inzidenz als Dienstag



Der Inzidenzwert vom Mittwoch liegt bei 68,8 und ist somit leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut registriert 196 Neuinfektionen und zwei weiter Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt sind in München bislang 56.057 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dienstag, 16. März: Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag leicht gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz in München ist im Vergleich zum Montag leicht gesunken und liegt bei 66,7. Am Dienstag der Vorwoche lag der Wert allerdings bei 55,4 – die Tendenz ist also steigend. Es wurden zudem 141 neue Covid-Infektionen, sowie ein neuer Todesfall gemeldet.