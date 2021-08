Corona-Lage in der Stadt

Inzidenz in München sinkt deutlich – nur 59 Neuinfektionen

29.08.2021, 12:02 Uhr | t-online

Ein Blick auf die Münchner Altstadt (Archivbild): In München ist die Corona-Inzidenz wieder deutlich zurückgegangen. (Quelle: Shotshop/imago images)

In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende wieder deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen war wesentlich geringer als am Vortag.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der neuen Corona-Fälle in München am Sonntag mit 59 an. Damit lag die Zahl deutlich unter der des Vortages. Auch die Corona-Inzidenz sank deswegen deutlich. Der Wert liegt nun bei 72,0.



Am Samstag meldete das RKI für München 225 neue Corona-Fälle. Damit lag die Fallzahl zwar leicht unter der vom Freitag, die Inzidenz stieg jedoch weiter. Der Wert lag nun bei 76,8. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covis19-Erkrankung gemeldet.

Im Vergleich zum Vortag ist der Inzidenzwert in München um knapp acht Zähler gestiegen und liegt nun bei 73,6. Laut Robert Koch-Institut wurden 237 neue Infektionen gemeldet. Todesfälle wurden nicht registriert.

In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen eines Tages rasant in die Höhe gegangen. Der Wert liegt nun bei 65,7. Zwar gab es keine Todesfälle zu vermelden, die Zahl der Neuinfektionen liegt jedoch bei 222 und somit den Tageshöchstwert der letzten zwei Wochen.



Am Mittwoch hat die Corona-Inzidenz in München die 60er-Marke geknackt. Das war zuletzt im Mai der Fall. Der Wert liegt aktuell bei 60,4. Es wurden 188 Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle gab es keine.

Der Dienstag bringt über 100 neue Covid-19-Fälle. Insgesamt meldet das Robert Koch-Institut 117 Neuinfektionen. Somit steigt der Inzidenzwert weiter an und liegt nun bei 58,9. Erfreulicherweise gab es keine neuen Todesfälle.

Auch am Montag meldet das RKI für die Stadt München eine gestiegene Inzidenz. Inzwischen liegt der Wert bei 57,5. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 94, neue Todesfälle wurden nicht registriert.



Sonntag, 22. August: Inzidenzwert über 50

Die Inzidenz in München hat den Grenzwert von 50 überschritten. Am Sonntag meldet das Robert Koch-Institut 169 Neuinfektionen in der Stadt (Gesamt: 76.603). Damit steigt der Sieben-Tage-Wert auf 54,4.

Samstag, 21. August: Inzidenz kratzt an 50er-Marke

Am Samstag meldet das Robert-Koch-Institut für München einen Inzidenzwert von 48,5. Demnach hat es in den vergangenen sieben Tagen in der Stadt 720 Corona-Neuinfektionen gegeben. Die Gesamtzahl der bestätigten positiv getesteten Personen steigt damit auf 76.434.

Mit der Inzidenz von 48,5 liegt München den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 35. Daher gilt dort ab Montag, 23. August, die sogenannte 3G-Regel. Wer ins Kino oder Restaurant möchte, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Welche Regeln genau gelten, lesen Sie hier.

Freitag, 20. August: Sieben-Tage-Wert macht erneuten Sprung

München nähert sich in schnellen Schritten der 50er-Inzidenz-Marke. Am Freitag steigt der Wert erneut um 4,5 und liegt damit kurz vor dem Wochenende bei 43,1.

Donnerstag, 19. August: Inzidenz steigt weiter

Am Donnerstag ist der Sieben-Tage-Wert in der Landeshauptstadt erneut gestiegen – um 5,7. Die Inzidenz liegt damit bei 38,6.

Mittwoch, 18. August: Deutlich über 100 Neuinfizierte



Laut den Zahlen des RKI haben sich 113 Menschen in München neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dadurch aber nur um 0,2 auf 32,9 an. Es gab einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus.

Dienstag, 17. August: Inzidenz noch immer über 30

Auch am Dienstag ist der Inzidenzwert weiterhin gestiegen. Nachdem das Robert Koch-Institut am Montag einen Wert von 32,6 für München angegeben hatte, weist es am Dienstag eine Inzidenz von 32,7 aus. Zudem wurden 66 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Montag, 16. August: Inzidenz steigt weiter auf 32,6

Am Wochenende ist die Inzidenz in München weiter angestiegen. Am Montagmorgen vermeldete das RKI 61 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es gab keine weiteren Todesfälle mit oder durch das Virus.