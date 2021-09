Corona-Lage in München

Inzidenzwert sinkt erneut – über 300 neue Fälle

29.09.2021, 08:58 Uhr | t-online

Ein Blick auf die Münchner Altstadt (Archivbild): Die Corona-Lage in München erholt sich auch am zweiten Tag in Folge. (Quelle: Shotshop/imago images)

Für München hat das RKI am Mittwoch einen leicht gesunkenen Inzidenzwert vermeldet. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei über 300.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Am zweiten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München unter dem Wert des Vortages. Am Mittwoch meldet das RKI einen Wert von 92,9 (Dienstag: 93,6). Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 310. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.

In München sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder: Nach dem Anstieg auf über 100 Infektionen pro 100.000 Menschen am Vortag, vermeldet das RKI für den Dienstag nur noch einen Wert von 93,6.

Demnach haben sich 161 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Am Montag hat das RKI für München eine Inzidenz von 101,1 ausgewiesen. Damit ist der Wert wieder sprunghaft angestiegen – liegt aber auf ähnlichem Niveau wie vor dem Wochenende.



Es liegt daher nahe, dass die Schwankungen an verzögerten Meldungen liegen. Es wurden 207 Neuinfektionen und keine neuen Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gemeldet.

In München hat das Robert Koch-Institut für Sonntag 356 neue Fälle von Covid-19 registriert. Am Vortag waren überhaupt keine Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in München schwankt demzufolge stark – am Sonntag liegt der Wert bei 94,7 und damit um zwölf Zähler höher als am Vortag. Das RKI hat am Sonntag vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.



Samstag, 25. September: Keine neuen Fälle, keine Toten

In den vergangenen 24 Stunden sind in München keine neuen Corona-Fälle gemeldet worden. Auch wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet. Das hat das Robert Koch-Institut am Sonntagmorgen mitgeteilt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt sinkt somit fast um 20 Zähler – von 102,2 auf 82,7. Aufgrund der nicht erfolgten Meldung von neuen Fällen ist dieser allerdings mit Vorsicht zu genießen. In den vergangenen Tagen hatte der Inzidenzwert bereits stark geschwankt.

Freitag, 24. September: Inzidenz explodiert auf über 100

Das Robert Koch-Institut meldet am Freitag 545 neue Corona-Infektionen. Dies treibt die Sieben-Tage-Inzidenz um fast 16 Zähler nach oben auf 102,2. Zudem melden die Behörden einen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

Donnerstag, 23. September: Inzidenz wieder unter 90

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt ist wieder deutlich gesungen. Am Mittwoch lag dieser noch bei 96,2 – heute nur noch bei 86,6.

Das Robert Koch-Institut hat zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet und weitere 233 Neuinfektionen registriert.

Mittwoch, 22. September: Inzidenz sinkt deutlich

In München liegt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter der 100er-Marke. Das Robert Koch-Institut meldete einen Inzidenzwert von 96,2. Demnach gab es 364 Neuinfektionen und drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 21. September: Inzidenz über 100 – sechs Tote

In München sind laut RKI in den vergangenen 24 Stunden sechs Personen mit oder an Covid-19 gestorben. Insgesamt stieg die Zahl der Toten in der bayerischen Landeshauptstadt auf 1.304.

Die Inzidenz lag am Morgen bei 101,5. 314 Personen haben sich neu mit dem Virus infiziert.

Montag, 20. September: 216 neue Corona-Fälle

In der bayerischen Landeshauptstadt liegt die Corona-Inzidenz am Montagmorgen bei 96,1. Das meldet das Robert Koch-Institut. Seit der letzten Meldung am Sonntag haben sich somit 216 Personen mit dem Virus infiziert.

Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.