Corona-Lage in München

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt – 42 Neuinfektionen

14.08.2021, 11:12 Uhr | t-online

Die Corona-Inzidenz in München ist auf 27,4 gesunken. Den Tag zuvor lag sie bereits bei über 30. Das RKI meldet keinen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Das Robert-Koch-Institut hat für München 42 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 27,4 gemeldet. Damit sank der Wert zum Vortag (30,9). Im Zusammenhang mit dem Virus hat es keinen neuen Todesfall gegeben.

Am Freitag meldet das Robert Koch-Institut 88 Neuinfektionen in München. Damit steigt die Inzidenz auf 30,9. Eine Person ist in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.



78 Neuinfektionen in München wurden vom RKI am Donnerstag gemeldet. Die Inzidenz steigt damit um 0,5 auf 28,1 an. Es gab keine Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Am Mittwoch hat das Robert Koch-Institut 112 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 27,6 an. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es keine.

Das Robert Koch-Institut hat am Dienstagmorgen 23 Corona-Neuinfektionen für München gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit auf 24,5. Es gibt keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Am Montagmorgen hat das RKI 30 neue Corona-Fälle in der Stadt München gemeldet. Der Inzidenzwert über sieben Tage steigt aber weiterhin leicht und liegt nun bei 26,4. Es wurden keine Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Am Sonntagmorgen hat das RKI für München einen gestiegenen Inzidenzwert gemeldet. Nach zwei Tagen der leichten Entspannung liegt der Wert nun bei 25,7. Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen in der bayerischen Landeshauptstadt mit 98 Personen an. Neue Todesfälle gab es demnach nicht.

Das Robert Koch-Institut hat am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22,7 für die bayerische Landeshauptstadt gemeldet. In München haben sich demnach 54 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Seit dem Ausbruch der Pandemie zählt das RKI 75.190 Corona-Infektionen in der Stadt. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Freitag, 6. August: Inzidenzwert leicht gesunken – 65 Neuinfektionen

Am Freitag hat das Robert Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,1 vermeldet. Es gibt 65 Neuinfektionen sowie einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt haben sich in den letzten sieben Tagen 343 Menschen in München mit dem Coronavirus infiziert.

Donnerstag, 5. August: Sieben-Tage-Inzidenz auf 23,2 gestiegen

Das Robert Koch-Institut vermeldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 23,2. Es gab 48 Neuinfektionen, jedoch keinen neuen Todesfall in München.

Mittwoch, 4. August: Inzidenz sinkt auf 22,6 – 64 Neuinfektionen

Auch am Mittwoch ist der Inzidenzwert in München weiter gesunken. Laut Angaben der Robert Koch-Instituts liegt er nun bei 22,6. 64 weitere Corona-Infektionen wurden demnach registriert. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat die Stadt am Mittwoch nicht zu beklagen.

Dienstag, 3. August: Inzidenz flacht ab – ein neuer Todesfall

Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder deutlich gesunken. Nachdem das Robert Koch-Institut am Montag einen Wert von 27,6 für München angegeben hatte, weist es am Dienstag eine Inzidenz von 24,4 aus. Demnach wurden 22 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Eine weitere Person kam im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben.

Montag, 2. August: 27 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter an

In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag erneut angestiegen. Das Robert Koch-Institut gab für die Landeshauptstadt einen Wert von 27,6 an. 27 weitere Personen wurden demnach positiv auf das Coronavirus getestet. Neue Todesfälle kamen nicht hinzu.

Sonntag, 1. August: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

In München ist die Corona-Inzidenz auf einem leichten Aufwärtstrend: Sie liegt am Sonntagmorgen bei 26,9. Das Robert-Koch-Institut meldet, dass sich seit Beginn der Pandemie in der Landeshauptstadt 74.895 Menschen mit dem Virus infiziert haben – 56 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in der Stadt 1.272 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Samstag, 31. Juli: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

In der bayerischen Hauptstadt hat die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 25,9 erreicht. Dieser liegt nur leicht über den Werten der Vortage. Insgesamt haben sich 74.839 Personen seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert, Todesfälle wurden keine neuen gemeldet. In ganz Bayern lag die Inzidenz am Samstag mit einem Wert von 14,2 deutlich unter dem Wert der Landeshauptstadt.

Donnerstag, 29. Juli: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Der Corona-Inzidenzwert ist in München am Donnerstag leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut wies für die Stadt einen Wert von 25,1 aus. 51 weitere Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Pandemiebeginn waren es damit insgesamt 74.844. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 28. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt erneut an

Am Mittwoch ist der Corona-Inzidenzwert in München wieder angestiegen – er liegt nun bei 25,7. In den vergangenen sieben Tagen haben sich in der Stadt nachweislich 381 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Dienstag, 27. Juli: Ein neuer Covid-19-Todesfall in München

Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage ist die Sieben-Tage-Inzidenz in München erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut vermeldete einen Inzidenzwert von 22,8 für die bayerische Landeshauptstadt. 44 Personen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person ist mit oder an Covid-19 gestorben.

Montag, 26. Juli: Inzidenzwert stark gestiegen

Das Robert Koch-Institut hat am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,9 für München vermeldet. In den letzten sieben Tagen hat es 355 Neuinfektionen gegeben, allein am Montag kamen 72 neue Fälle mit dem Coronavirus hinzu. Todesfälle meldete das RKI jedoch keine.

Sonntag, 25. Juli: Corona-Inzidenz leicht rückläufig

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Corona-Inzidenz am Sonntag leicht gesunken. Das RKI weist einen Inzidenzwert von 20,4 aus. In den vergangenen sieben Tagen haben sich demnach 303 Personen in München nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Samstag, 24. Juli: Inzidenz steigt weiter leicht an

Der Inzidenzwert ist in München am Freitag erneut leicht angestiegen. Laut Robert Koch-Institut liegt er bei 21,7. Es wurden 49 Corona-Neuinfektionen, aber keine neuen Todesfälle gemeldet.

Freitag, 23. Juli: Inzidenzwert jetzt deutlich über 20

Das Robert Koch-Institut meldet für die Stadt München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 21,4. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 85 und es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

Donnerstag, 22. Juli: Corona-Inzidenz steigt leicht an

Der Inzidenzwert in München beträgt am Donnerstag 19,3 und liegt somit nur leicht über dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 51 und es gab einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Mittwoch, 21. Juli: Inzidenz höher als am Vortag

Auch am Mittwoch meldet das RKI für die Stadt München eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt bei 19,0. Es wurden 65 Neuinfektionen registriert. Todesfälle gab es keine.

Dienstag, 20. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt leicht an

Am Dienstag ist der Inzidenzwert in München erneut angestiegen, wenn auch nur leicht. Die Kennzahl liegt nun bei 18,1. Das RKI registrierte 41 Neuinfektionen. Todesfälle wurden erfreulicherweise nicht gemeldet.

Montag, 19. Juli: Inzidenzwert steigt erneut an

Auch am Montag ist die Corona-Inzidenz in München höher als am Vortag. Der Wert zu Wochenbeginn bei 17,9. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 24. Todesfälle gab es nicht.

Seit Pandemiebeginn wurden in München 74.131 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.265 von ihnen sind verstorben.

Sonntag, 18. Juli: Corona-Inzidenz steigt weiter an

Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 17,1 und somit über der des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 24. Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Samstag, 17. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt wieder

Der Samstag bringt für München einen Inzidenzwert von 16,8. Im Vergleich zur Vorwoche ist er somit um fünf Zähler gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 61 und es gab zwei neue Todesfälle.

Freitag, 16. Juli: Inzidenz sinkt minimal

Am Freitag liegt die Corona-Inzidenz in München mit 15,2 leicht unter dem Wert des Vortages. Es gab zudem 41 Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Donnerstag, 15. Juli: Inzidenzwert steigt weiter an

Auch am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in München gestiegen und liegt nun bei 15,4. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 49. Neue Todesfälle gab es am siebten Tag in Folge nicht.

Mittwoch, 14. Juli: Corona-Inzidenz steigt deutlich an

Mitte der Woche ist der Inzidenzwert in München deutlich angestiegen und liegt bei 13,8. Es wurden 58 neuen Covid-19-Fälle gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Dienstag, 13. Juli: Inzidenzwert sinkt leicht

Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 12,3 und somit leicht unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 32, Todesfälle gab es keine.

Montag, 12. Juli: Sieben-Tage-Wert wieder gestiegen

Auch zu Wochenbeginn hält der negative Trend an und der Inzidenzwert in München ist angestiegen. Er liegt nun bei 12,7 und somit über dem Wert der Vorwoche. Das RKI meldet zudem 17 Neuinfektionen. Todesfälle wurden nicht registriert.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 73.856 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.262 von ihnen sind verstorben.