Corona in München

Inzidenz fällt auf 15,3 – ein Todesfall

16.06.2021, 08:39 Uhr | t-online

Ein Blick auf die Münchner Altstadt (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Mittwoch bei 15,3. (Quelle: Shotshop/imago images)

Am Mittwoch liegt der Inzidenzwert in München bei 15,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 58.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Die Münchner Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt am Mittwoch bei 15,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 58 und es wurde ein neuer Todesfall gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in München 73.220 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Von ihnen sind 1.251 verstorben.



Das Robert Koch-Institut meldet für München am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 15,8. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 15. Am zweiten Tag in Folge gab es keine Todesfälle.



Am Montagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in München bei 18,1 und somit 0,2 Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 16. Neue Todesfälle gab es keine.



Am Sonntag liegt die Corona-Inzidenz in München bei 18,3. Die Gesundheitsämter der Stadt melden zudem 32 Neuinfektionen und einen Todesfall.r



Am Samstag meldet das RKI für die Stadt München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 20,0. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 36 und es wurden zwei neue Todesfälle registriert.



Freitag, 11. Juni: Sieben-Tage-Wert bei 20,1



Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Freitag wieder bei über 20 und somit höher als am Tag zuvor. Es wurden zudem 57 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in München somit 73.058 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.247 von ihnen sind verstorben.



Donnerstag, 10. Juni: Inzidenzwert bei 18,7



Am Donnerstag meldet das RKI erneut eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt jetzt bei 18,7. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 60. Es wurden zwei neue Todesfälle registriert.



Mittwoch, 9. Juni: Zwei neue Todesfälle gemeldet



Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt erstmals seit September 2020 unter der 20er-Marke. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 59 und es wurden erstmals seit zehn Tagen wieder zwei Todesfälle gemeldet.

Dienstag, 8. Juni: Sieben-Tage-Wert sinkt Richtung 20



Am Dienstag meldet das RKI einen Inzidenzwert von 21,2. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 24. Es gab am neunten Tag in Folge keinen neuen Todesfall.



Seit Beginn der Pandemie wurden in München 72.882 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.242 von ihnen sind verstorben.



Montag, 7. Juni: Inzidenzwert sinkt wieder



Zu Wochenbeginn meldet das Robert Koch-Institut für München eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 22,6. Zudem wurden 37 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle beträgt auch am achten Tag in Folge null.