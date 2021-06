Corona in München

Inzidenz fällt weiter – keine neuen Toten

23.06.2021, 08:53 Uhr | t-online

Ein Blick auf die Münchner Altstadt (Archivbild): Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Mittwoch bei 8,8. (Quelle: Shotshop/imago images)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Mittwoch bei 8,8 und damit unter dem Wert des Vortages. Neue Tote gab es nicht.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

In München liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 8,8. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 32. Neue Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.



Am Dienstag liegt die Corona-Inzidenz in München bei 9,8. Der Wert ist somit das erste Mal im Jahr 2021 einstellig. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei drei und es wurde ein neuer Todesfall gemeldet.

Zu Wochenbeginn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München laut Robert Koch-Institut bei 12,2. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt sieben. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München nun insgesamt 73.339 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.254 von ihnen sind verstorben.



Am Sonntag meldet das RKI eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 12,7. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 20. Neue Todesfälle wurden erfreulicherweise nicht registriert.



Samstag, 19. Juni: Coronawert liegt bei 13,2



Am Samstagmorgen meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 13,2 für die Stadt München. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 27. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.



Freitag, 18. Juni: Sieben-Tage-Inzidenz bei 12,7



Der Inzidenzwert in München liegt am Freitagmorgen bei 12,7 und somit niedriger als am Tag zuvor. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 33 und es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

Donnerstag, 17. Juni: Inzidenzwert sinkt weiter



Auch am sechsten Tag in Folge ist die Corona-Inzidenz in München gesunken. Der Wert liegt am Donnerstag bei 14,4. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen beträgt 31. Es wurde ein neuer Todesfall registriert.



Mittwoch, 16. Juni: Corona-Inzidenz sinkt leicht



Die Münchner Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt am Mittwoch bei 15,3. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 58 und es wurde ein neuer Todesfall gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in München 73.220 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Von ihnen sind 1.251 verstorben.



Dienstag, 15. Juni: Sieben-Tage-Wert fällt weiter



Das Robert Koch-Institut meldet für München am Dienstag eine Corona-Inzidenz von 15,8. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 15. Am zweiten Tag in Folge gab es keine Todesfälle.



Montag, 14. Juni: Inzidenzwert sinkt um 0,2



Am Montagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in München bei 18,1 und somit 0,2 Zähler unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 16. Neue Todesfälle gab es keine.