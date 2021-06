Corona in München

Inzidenz geht weiter zurück – Tag neun ohne Tote

08.06.2021, 08:55 Uhr | t-online

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Es ist zudem der neunte Tag ohne Corona-Todesfall.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Am Dienstag meldet das RKI einen Inzidenzwert von 21,2. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 24. Es gab am neunten Tag in Folge keinen neuen Todesfall.



Seit Beginn der Pandemie wurden in München 72.882 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.242 von ihnen sind verstorben.



Zu Wochenbeginn meldet das Robert Koch-Institut für München eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 22,6. Zudem wurden 37 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Todesfälle beträgt auch am achten Tag in Folge null.

Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 23,0 und somit höher als am Tag zuvor. Erfreulicherweise gab es am siebten Tag in Folge keinen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 57.

In München entspannt sich die Corona-Lage weiter. Die Inzidenz sinkt auf 22,0 und die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 31. Zudem gibt es an Tag 6 hintereinander keine neuen Todesfälle zu vermelden.



Freitag, 4. Juni: Sieben-Tage-Wert geht weiter zurück



Das Robert Koch-Institut meldet am Freitag eine erneut gesunkene Inzidenz für München. Der Wert liegt jetzt bei 26,1. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 32. Neue Todesfälle wurden erfreulicherweise nicht registriert.

Donnerstag, 3. Juni: Coronawert sinkt leicht



Am Donnerstag meldet das RKI in München einen Inzidenzwert von 28,0. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 87. Neue Todesfälle gab es keine.



Mittwoch, 2. Juni: Inzidenzwert steigt leicht an



Das Robert Koch-Institut meldet für Mittwoch einen leicht gestiegenen Inzidenzwert von 28,7. Die Gesundheitsämter melden indes 93 Neuinfektionen. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Dienstag, 1. Juni: Coronawert sinkt auf unter 30

Das Robert Koch-Institut meldet für Dienstagmorgen eine Inzidenz von 28,3. Zudem wurden 17 Neuinfektionen gemeldet. Neue Todesfälle gab es keine.

Montag, 31. Mai: Inzidenz bleibt unverändert

Am Montag meldet das RKI eine unveränderte Sieben-Tage-Inzidenz von 30,7 für München. Es gab 50 Neuinfektionen und keine neuen Todesfälle.