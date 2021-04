Corona in München

Sieben-Tage-Inzidenz leicht gefallen – drei Todesfälle

24.04.2021, 11:01 Uhr | t-online

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist laut Robert Koch-Institut im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Verglichen mit der Vorwoche ist der Unterschied noch deutlicher.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Am Samstagmorgen meldet das RKI für die Stadt München mit 146,8 eine leicht geringere Inzidenz als am Vortag. Die Gesundheitsämter weisen zudem 364 Neuinfektionen und drei Todesfälle aus. Am Samstag vor einer Woche lag der Wert noch bei 165,7 und damit fast 20 Zähler höher.

Laut RKI liegt der Inzidenzwert am Freitag in München mit 148,2 wieder höher als am Tag zuvor. Zudem melden die Gesundheitsämter 438 Neuinfektionen und zwei Todesfälle.



Um zehn Zähler ist die Sieben-Tage-Inzidenz in München gesunken. Sie liegt heute bei 146,4. Es wurden 374 Neuinfektionen und zwei Todesfälle gemeldet.

Der vom RKI am Mittwoch gemeldete Inzidenzwert für München ist leicht angestiegen. Er liegt bei 156,5. Es wurden 493 Neuinfektionen gemeldet und vier Todesfälle registriert.

Seit Pandemiebeginn gab es in München 65.026 positive Covid-19-Befunde. 1.152 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.



Am Dienstagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt München bei 155,4. Damit liegt sie unter dem Wert des Vortags. Es wurden außerdem 203 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.



Auch für Montag meldet das RKI mit 161,3 eine geringere Inzidenz als am Tag zuvor. Im Wochenvergleich liegt der Wert jedoch 35 Zähler höher als vor sieben Tagen. Die Gesundheitsämter registrierten zudem 206 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 64.330 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.147 von ihnen sind verstorben.



Sonntag, 18. April: Inzidenzwert sinkt leicht



Am Sonntag meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt München mit 163,9 einen leicht niedrigeren Wert als am Tag zuvor. Es wurden zudem 250 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.



Samstag, 17. April: Dritthöchster Wert des Jahres



Die Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt weiter an und liegt bei 165,7. Nur an zwei Tagen des Jahres 2021 lag der Wert höher. Die Gesundheitsämter meldeten zwar keine neuen Todesfälle, aber 408 Neuinfektionen.



Freitag, 16. April: Inzidenzwert steigt weiter an



Am Freitag meldet das RKI für München mit 158,5 erneut einen höheren Wert als am Vortag. Die Stadt registrierte zudem 412 Neuinfektionen. Todesfälle wurden keine gemeldet.



Donnerstag, 15. April: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter



Der Inzidenzwert in München steigt weiter an. Er liegt jetzt bei 154,3. In der Vorwoche lag er zu diesem Zeitpunkt noch 67 Zähler niedriger.



Das Robert Koch-Institut meldet zudem 529 Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle.



Mittwoch, 14. April: Inzidenz steigt weiter rapide an



Für München meldet das Robert Koch-Institut mit 147,1 einen erneuten starken Anstieg der Corona-Inzidenz. So registrieren die Gesundheitsämter 452 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle.

Dienstag, 13. April: Inzidenzwert nun über 130



Die Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt weiter rapide an. Am Dienstagmorgen liegt der Wert bei 134,7. Es wurde 203 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet.

Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 62.073 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.134 von ihnen sind gestorben.

Montag, 12. April: Sieben-Tage-Inzidenz über 120



Der Inzidenzwert der Stadt München liegt am Montagmorgen bei 126,9. Es wurden zudem 596 Neuinfektionen und zwei Todesfälle registriert.