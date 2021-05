Corona in München

Inzidenz steigt erstmals seit zwei Wochen an – keine Todesfälle

17.05.2021, 08:20 Uhr | t-online

Illustration des Coronavirus Covid-19 (Symbolbild): Illustration des Coronavirus Covid-19 (Symbolbild): Der Inzidenzwert in München ist erstmals seit zwei Wochen wieder leicht angestiegen.Inzidenzwert in München ist im Vergleich zum Vortag weiter gesunken. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

In München ist der Inzidenzwert nach zwei Wochen erstmals wieder leicht angestiegen. Neue Todesfälle gab es nicht.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Zu Beginn der neuen Woche meldet das RKI für die Stadt München eine leicht gestiegene Inzidenz von 54,3. Es wurden 85 Neuinfektionen registriert – neue Todesfälle gab es nicht.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 70.988 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.217 von ihnen sind verstorben.



Der Inzidenzwert liegt in München am zweiten Tag in Folge bei exakt 53,5. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 126. Es wurde zudem ein neuer Todesfall gemeldet.

Auch am Samstag liegt der Inzidenzwert in München mit 53,5 unter Vortagesniveau. Das RKI meldet zudem 95 Neuinfektionen und einen Todesfall.

Vor dem Wochenende ist der Inzidenzwert in München erneut gesunken und liegt nun bei 58,8. Das RKI registrierte zudem 185 Neuinfektionen. Einen neuen Todesfall gab es nicht.



Donnerstag, 13. Mai: Inzidenzwert gesunken

Am Donnerstag meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 64,0. Es wurden 232 Neuinfektionen und sieben Todesfälle gemeldet.

Mittwoch, 12. Mai: Sieben-Tage-Wert sinkt weiter



Auch am Mittwochmorgen liegt der Inzidenzwert mit 71,9 unter dem des Vortages. Das Robert Koch-Institut meldet zudem 201 Neuinfektionen und zwei Todesfälle.



Dienstag, 11. Mai: Inzidenz erneut deutlich gesunken



Im Vergleich zum Vortag ist die Inzidenz auch am Dienstag deutlich gesunken. Sie liegt bei 78,0. Es gab 82 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Seit Beginn der Pandemie sind somit 70.064 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 1.206 von ihnen sind verstorben.



Montag, 10. Mai: Corona-Inzidenz geht weiter zurück



Auch zum Wochenstart meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt München eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert liegt bei 84,9. Es wurden 71 Neuinfektionen registriert. Todesfälle wurden nicht gemeldet.