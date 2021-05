Corona in München

Inzidenzwert geht zurück – fünf Tote

01.05.2021, 10:26 Uhr | t-online

Illustration des Coronavirus Covid-19 (Symbolbild): Der Inzidenzwert in München ist gesunken. (Quelle: Science Photo Library/imago images)

Am Samstag meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt München eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Es wurden fünf Todesfälle gemeldet.



So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Am Samstag meldet das RKI eine Inzidenz von 123,8. Sie ist damit niedriger als am Tag zuvor. Es wurden 277 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle gemeldet.



Am Freitagmorgen ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag gefallen und liegt nun bei 127,9. Zudem wurden 305 Neuinfektionen registriert und vier Todesfälle gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in München demnach 67.909 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.171 von ihnen sind verstorben.

Nachdem an den letzten beiden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz gefallen ist, steigt der Wert zum Donnerstag wieder an und liegt bei 131,6. Zudem melden die Gesundheitsämter der Stadt 434 Neuinfektionen und vier Todesfälle.



Am Mittwoch meldet das RKI einen Inzidenzwert von 130,3 für die Stadt München. Es wurden zudem 372 Neuinfektionen registriert. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine.



In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut gesunken. Sie liegt am Dienstagmorgen bei 140,8. Die Gesundheitsbehörden melden 155 Neuinfektionen und einen Todesfall.



Seit Pandemiebeginn wurden in München somit 66.798 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.163 von ihnen sind verstorben.



Montag, 26. April: Inzidenzwert steigt wieder an



Am Montagmorgen meldet das RKI für die Stadt München einen gestiegenen Inzidenzwert von 146,8. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 206. Es gab zudem einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.



Sonntag, 25. April: Trend hält an – Inzidenz sinkt leicht

Der Inzidenzwert für die Stadt München liegt am Sonntag bei 145,5 und ist somit erneut leicht gesunken. Es wurden zudem 237 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet.



Samstag, 24. April: Sieben-Tage-Wert geht leicht zurück



Am Samstagmorgen meldet das RKI für die Stadt München mit 146,8 eine leicht geringere Inzidenz als am Vortag. Die Gesundheitsämter weisen zudem 364 Neuinfektionen und drei Todesfälle aus. Am Samstag vor einer Woche lag der Wert noch bei 165,7 und damit fast 20 Zähler höher.

Freitag, 23. April: Corona-Inzidenz steigt wieder an

Laut RKI liegt der Inzidenzwert am Freitag in München mit 148,2 wieder höher als am Tag zuvor. Zudem melden die Gesundheitsämter 438 Neuinfektionen und zwei Todesfälle.



Donnerstag, 22. April: Inzidenzwert sinkt deutlich



Um zehn Zähler ist die Sieben-Tage-Inzidenz in München gesunken. Sie liegt heute bei 146,4. Es wurden 374 Neuinfektionen und zwei Todesfälle gemeldet.

Mittwoch, 21. April: Sieben-Tage-Wert steigt leicht an



Der vom RKI am Mittwoch gemeldete Inzidenzwert für München ist leicht angestiegen. Er liegt bei 156,5. Es wurden 493 Neuinfektionen gemeldet und vier Todesfälle registriert.

Seit Pandemiebeginn gab es in München 65.026 positive Covid-19-Befunde. 1.152 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.



Dienstag, 20. April: Inzidenzwert geht zurück



Am Dienstagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt München bei 155,4. Damit liegt sie unter dem Wert des Vortags. Es wurden außerdem 203 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.



Montag, 19. April: Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken



Auch für Montag meldet das RKI mit 161,3 eine geringere Inzidenz als am Tag zuvor. Im Wochenvergleich liegt der Wert jedoch 35 Zähler höher als vor sieben Tagen. Die Gesundheitsämter registrierten zudem 206 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 64.330 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.147 von ihnen sind verstorben.