Corona in München

Inzidenzwert sinkt deutlich – keine neuen Toten

25.05.2021, 08:23 Uhr | t-online

Das Covid-19-Dashboard vom Robert-Koch-Institut (Symbolbild): Die Corona-Inzidenz in München ist deutlich gesunken. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist im Vergleich zum Vortag deutlich gefallen. Das RKI warnt jedoch vor Datenschiefstand durch das Pfingstwochenende.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Am Dienstagmorgen meldet das RKI für die Stadt München einen Inzidenzwert von 43,8 und 39 Neuinfektionen. Erfreulicherweise wurden keine neuen Todesfälle registriert.

Seit Pandemiebeginn wurden in München somit 72.025 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.233 von ihnen sind verstorben.



Am Pfingstmontag meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 49,7. Zudem wurden 82 Neuinfektionen und ein Todesfall registriert.



Das Robert Koch-Institut weist allerdings darauf hin, dass es wegen des verlängerten Wochenendes mit Pfingstfeiertagen zu Unregelmäßigkeiten aufgrund geringerer Meldezahlen kommen kann.

Am Sonntag meldet das RKI einen deutlich gestiegenen Inzidenzwert von 53,5. Zudem wurden für die Stadt 258 Neuinfektionen registriert und vier Todesfälle gemeldet.



Der Inzidenzwert für München beträgt laut RKI am Samstag 43,1. Daten über Neuinfektionen und Todesfälle wurden heute nicht gemeldet.



Freitag, 21. Mai: Inzidenzzahl steigt erneut an



Am zweiten Tag in Folge ist in München der Inzidenzwert gestiegen und liegt mit 51,5 jetzt wieder über 50. Das Robert Koch-Institut meldete zudem 180 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.



Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 71.648 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.228 von ihnen sind verstorben.



Donnerstag, 20. Mai: Inzidenzwert steigt marginal an



Der Inzidenzwert für München beträgt am Donnerstag 47,6 und ist somit im Vergleich zum Vortag um 0,3 Zähler gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten zudem 204 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle.



Mittwoch: 19. Mai: Inzidenz sinkt unter 50

Am Mittwochmorgen meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt München einen Inzidenzwert von 47,3. Zuletzt lag der Wert am 6. März unter der 50er-Marke. Die Stadt meldet heute zudem 156 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Dienstag, 18. Mai: Inzidenz sinkt wieder



Nach einem kurzen Anstieg am Montag ist der Sieben-Tage-Wert am Dienstag wieder gefallen und liegt bei 53,8. Es wurden 122 Neuinfektionen und drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.



Montag, 17. Mai: Inzidenzwert steigt leicht an



Zu Beginn der neuen Woche meldet das RKI für die Stadt München eine leicht gestiegene Inzidenz von 54,3. Es wurden 85 Neuinfektionen registriert – neue Todesfälle gab es nicht.

Seit Beginn der Pandemie wurden in München 70.988 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.217 von ihnen sind verstorben.