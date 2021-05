Corona in München

Inzidenzwert sinkt erneut – ein weiterer Todesfall

08.05.2021, 10:22 Uhr | t-online

Der Sieben-Tage-Wert ist in München erneut gesunken. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Auch am Samstag registriert das Robert Koch-Institut für München eine niedrigere Inzidenz als am Vortag. Der Wert liegt bei 92,3. Es wurden 240 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.



Am fünften Tag in Folge ist die Inzidenz in München gesunken. Sie liegt bei 94,1. Es wurden 239 Neuinfektionen und vier Todesfälle registriert.



Am vierten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in München gesunken. Sie liegt laut RKI am Donnerstag bei 98,3. Die Stadt registrierte 374 Neuinfektionen und acht Todesfälle.



Seit Pandemiebeginn wurden in der Stadt an der Isar insgesamt 69.269 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.193 von ihnen sind verstorben.



Der Inzidenzwert der Stadt München ist am dritten Tag in Folge gesunken und liegt mit 99,0 jetzt sogar unter der wichtigen 100er-Marke. Die Stadt meldet dazu 226 Neuinfektionen und einen Todesfall.



Dienstag, 4. Mai: Inzidenzwert geht erheblich zurück



Am Dienstag meldet das Robert Koch-Institut nur 87 Neuinfektionen. Dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 112,4. Es wurden sechs weitere Todesfälle gemeldet.



Montag, 3. Mai: Inzidenzwert sinkt um 0,3



Zum Wochenstart meldet das RKI einen Inzidenzwert von 126,4. Neben den 188 Neuinfektionen (insgesamt 68.584) wurde ein weiterer Todesfall (insgesamt 1.178) registriert.

Sonntag, 2. Mai: Inzidenzwert steigt wieder an



Am Sonntagmorgen weist das RKI für die Stadt München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 126,7 aus. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 211. Es gab zudem einen Todesfall.



Samstag, 1. Mai: Inzidenzwert geht zurück



Am Samstag meldet das RKI eine Inzidenz von 123,8. Sie ist damit niedriger als am Tag zuvor. Es wurden 277 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle gemeldet.



Freitag, 30. April: Inzidenz sinkt zum Wochenende



Am Freitagmorgen ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag gefallen und liegt nun bei 127,9. Zudem wurden 305 Neuinfektionen registriert und vier Todesfälle gemeldet.



Seit Pandemiebeginn wurden in München demnach 67.909 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.171 von ihnen sind verstorben.

Donnerstag, 29. April: Inzidenzwert steigt an



Nachdem an den letzten beiden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz gefallen ist, steigt der Wert zum Donnerstag wieder an und liegt bei 131,6. Zudem melden die Gesundheitsämter der Stadt 434 Neuinfektionen und vier Todesfälle.



Mittwoch, 28. April: Sieben-Tage-Wert fällt um 10 Zähler



Am Mittwoch meldet das RKI einen Inzidenzwert von 130,3 für die Stadt München. Es wurden zudem 372 Neuinfektionen registriert. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine.



Dienstag, 27. April: Inzidenzzahl fällt leicht



In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut gesunken. Sie liegt am Dienstagmorgen bei 140,8. Die Gesundheitsbehörden melden 155 Neuinfektionen und einen Todesfall.



Seit Pandemiebeginn wurden in München somit 66.798 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.163 von ihnen sind verstorben.



Montag, 26. April: Inzidenzwert steigt wieder an



Am Montagmorgen meldet das RKI für die Stadt München einen gestiegenen Inzidenzwert von 146,8. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 206. Es gab zudem einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.