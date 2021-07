Corona in München

Inzidenzwert steigt weiter an – keine Toten

19.07.2021, 09:05 Uhr | t-online

Am Montag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München deutlich über dem Wert der Vorwoche. Neue Todesfälle gab es nicht.

So ist die aktuelle Corona-Situation in der bayerischen Landeshauptstadt.

Auch am Montag ist die Corona-Inzidenz in München höher als am Vortag. Der Wert zu Wochenbeginn bei 17,9. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 24. Todesfälle gab es nicht.



Seit Pandemiebeginn wurden in München 74.131 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 1.265 von ihnen sind verstorben.



Am Sonntag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 17,1 und somit über der des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 24. Todesfälle wurden nicht gemeldet.



Der Samstag bringt für München einen Inzidenzwert von 16,8. Im Vergleich zur Vorwoche ist er somit um fünf Zähler gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 61 und es gab zwei neue Todesfälle.

Am Freitag liegt die Corona-Inzidenz in München mit 15,2 leicht unter dem Wert des Vortages. Es gab zudem 41 Neuinfektionen und einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.



Donnerstag, 15. Juli: Inzidenzwert steigt weiter an



Auch am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in München gestiegen und liegt nun bei 15,4. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 49. Neue Todesfälle gab es am siebten Tag in Folge nicht.



Mittwoch, 14. Juli: Corona-Inzidenz steigt deutlich an



Mitte der Woche ist der Inzidenzwert in München deutlich angestiegen und liegt bei 13,8. Es wurden 58 neuen Covid-19-Fälle gemeldet. Todesfälle gab es erfreulicherweise nicht.

Dienstag, 13. Juli: Inzidenzwert sinkt leicht



Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 12,3 und somit leicht unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 32, Todesfälle gab es keine.



Montag, 12. Juli: Sieben-Tage-Wert wieder gestiegen



Auch zu Wochenbeginn hält der negative Trend an und der Inzidenzwert in München ist angestiegen. Er liegt nun bei 12,7 und somit über dem Wert der Vorwoche. Das RKI meldet zudem 17 Neuinfektionen. Todesfälle wurden nicht registriert.



Seit Beginn der Pandemie wurden in München 73.856 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.262 von ihnen sind verstorben.



Sonntag, 11. Juli: Inzidenz steigt weiter an



Am Sonntag liegt der Inzidenzwert in München bei 12,3. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt 20 und es gab keine neuen Toten.



Samstag, 10. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an



Auch am Samstag liegt die Corona-Inzidenz laut RKI in München über der des Vortages. Der Wert beträgt 11,9 und es wurden 41 Neuinfektionen registriert. Neue Todesfälle gab es nicht.



Freitag, 9. Juli: Inzidenzwert steigt wieder



Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Freitag bei 11,5. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit Covid-19 liegt bei 33. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.



Donnerstag, 8. Juli: Corona-Inzidenz sinkt minimal



Am Donnerstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in München bei 10,6 und somit knapp unter dem Wert des Vortages. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 38. Es gab einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.



Mittwoch, 7. Juli: Sieben-Tage-Wert steigt an



Der Inzidenzwert in München liegt am Mittwoch laut RKI bei 10,7 und somit über dem Wert des Vortages. Im Wochenvergleich ist der Wert um knapp einen Zähler gestiegen.

Es wurden erfreulicherweise keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 41.



Dienstag, 6. Juli: Inzidenzwert geht weiter zurück



Auch am Dienstag meldet das RKI eine gesunkene Corona-Inzidenz in München. Der Wert liegt aktuell bei 10,0 und damit auch unter dem Niveau der Vorwoche.



Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei neun. Es ist zudem der dritte Tag ohne neuen Todesfall.



Montag, 5. Juli: Coronawert fällt wieder



Zu Wochenbeginn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in München unter dem Wert des Vortages bei 11,6. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert allerdings um zwei Zähler gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei fünf. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet.



Seit Beginn der Pandemie wurden in München 73.658 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. 1.261 von ihnen sind verstorben.