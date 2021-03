München

FC Bayern: Unbedingt mit Sieg in die Länderspielpause gehen

20.03.2021, 02:15 Uhr | dpa

Der FC Bayern München will am morgigen Samstag (15.30 Uhr) die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga weiter festigen. Zwei Wochen vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig soll ein Erfolg gegen den VfB Stuttgart gelingen. "Wir wollen unbedingt mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen", sagte Hansi Flick. Er hat ein kleines Jubiläum. Für Flick steht das 50. Bundesligaspiel als Cheftrainer an.

Kapitän Manuel Neuer soll nach seiner erkältungsbedingten Pause im Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom gegen die Stuttgarter wieder im Tor stehen. Offen ließ Flick den Einsatz des leicht erkrankten Nationalspielers Joshua Kimmich.

Der FC Augsburg ist erst am Sonntag im Einsatz. Dann laufen die Schwaben auswärts beim SC Freiburg auf.