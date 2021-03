München

Nemetschek will Wachstum in kommenden Jahren beschleunigen

23.03.2021, 07:26 Uhr | dpa

Der Bausoftwareanbieter Nemetschek rechnet trotz der Corona-Krise weiter mit einem Wachstum mindestens auf Vorjahresniveau und will noch eine Schippe drauflegen. Der Umsatz soll 2021 währungsbereinigt mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. In den kommenden Jahren will Firmenchef Axel Kaufmann stärker von der Umstellung auf Software-Abos und Cloudangebote profitieren. Das Wachstum soll sich dann deutlich beschleunigen. Im vergangenen Jahr ging der Jahresüberschuss wegen höherer Abschreibungen aufgrund der Einkaufstour des Konzerns auf 96,9 Millionen Euro zurück.